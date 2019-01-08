Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию близ сирийско-турецкой границы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Военная полиция ВС РФ приступила к патрулированию территории в районе Манбиджа в провинции Алеппо близ сирийско-турецкой границы, сообщил журналистам представитель полиции Юсуп Маматов.

"Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Манбидж и его окрестностей. Задача - обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований", - сказал Маматов.

Первый маршрут патрулирования военных полицейских прошел вдоль тыловой границы зоны безопасности вблизи Манбиджа, пояснил он. Военные проехали несколько десятков километров в северной части провинции через города Мельмиран, Аджами, Еланлы, Елибафар, в дальнейшем маршрут следования будет регулярно меняться, добавил Маматов.

После решения США вывести войска из Сирии курдские отряды самообороны YPG обратились к правительству в Дамаске с призывом установить контроль над прежде контролируемыми ими районами, в числе которых и Манбидж, и защитить их от турецкого вторжения. В конце декабря сирийские войска вошли в Манбидж. Минобороны САР в начале января сообщило, что Манбидж покинули около 400 бойцов YPG, которые направились в сторону восточного берега Евфрата - там отряды намерены сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.