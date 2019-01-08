Порошенко присвоил бывшему главе киевского патриархата Филарету звание "Герой Украины"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету (Денисенко).

"За выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства патриарху Филарету (Денисенко Михаилу Антоновичу)", - говорится в указе президента.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ.