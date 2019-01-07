Предстоятель ПЦУ призвал к совместной работе по укреплению единства церкви

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Православную церковь Украины (ПЦУ) ждет много работы по укреплению ее единства, заявляет митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Двери нашей единой поместной православной церкви открыты для всех, кто хочет вместе в ней служить богу и его народу. Впереди еще много совместной работы для укрепления этого единства", - подчеркнул он в своем послании во время рождественской литургии в Софийском соборе в понедельник в Киеве.

По его словам, на пути создания новой церкви "противостояние, отчуждение и вражда" должны быть отброшены, "поскольку лишь через прощение друг друга мы сможем утвердить единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь".

"Призывы к разжиганию вражды или насилия отбрасываем, а то, что служит любви и миру, принимаем", - отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний поздравил присутствующих на литургии с Рождеством и Новым годом.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признать новую церковь.

Накануне патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию томос об ее автокефалии.

Между тем, в Московском патриархате заявили, что православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве.