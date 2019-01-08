Синод Греции не стал признавать новую церковь Украины

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Священный синод Элладской православной церкви на своем заседании во вторник не стал признавать недавно созданную на Украине церковь, а передал этот вопрос на рассмотрение высшего административного органа - Собора иерархии, или Архиерейского собора.

В официальном сообщении греческого Синода говорится, что участники заседания заслушали письма патриархов Варфоломея и Кирилла. В итоге "Священный синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного собора иерархии Элладской церкви".

Дата следующего Собора Православной церкви Греции не называется. Предыдущий такой Собор состоялся в октябре 2018 года.

По мнению отдела внешних церковных связей УПЦ, решение Элладского Синода передать вопрос признания новой церкви Украины на рассмотрение Собора указывает на то, что в Церкви Греции, "как и во всем православном мире, осознают всю сложность этого вопроса, связанную, в том числе и с отсутствием канонического архиерейского рукоположения главы новой структуры".

"Следует обратить внимание на то, что в официальном сообщении Епифаний (глава новой церкви - ИФ) не называется митрополитом, в то время как Варфоломей и Кирилл именуются патриархами. При этом приведение в тексте решения Синода полного наименования новообразованной церковной структуры объясняется не признанием "ПЦУ" как структуры, а тем, что в тексте решения просто пересказали содержание входящих писем, поступивших в адрес Священного Синода Элладской православной церкви", - отмечается на сайте УПЦ.