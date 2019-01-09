Замглавы отдела внешних церковных связей РПЦ попал в базу "Миротворца"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Зампред Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Отец Николай попал в базу сайта как "антиукраинский пропагандист" и "противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ".

Сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе, нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

Ранее в эту базу были внесены патриарх Московский Кирилл, патриарх Сербский Ириней, митрополит Киевский Онуфрий, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел и некоторые другие известные архиереи и священники Московского патриархата.