Участников флешмоба в поддержку УПЦ внесли в базу "Миротворца"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В базу сайта "Миротворец" внесли данные участников флешмоба в поддержку клириков Украинской православной церкви (УПЦ), вызванных на допросы в СБУ.

Им инкриминируют "манипулирование общественно значимой информацией" и обвиняют как "противников независимости украинского православия".

Флешмоб стартовал в воскресенье, когда руководитель социального отдела Ровенской епархии протоиерей Василий Начев предложил выкладывать в фейсбуке свои фотографии с текстом "Я поддерживаю УПЦ - готов к вызовам в СБУ". Таким образом он, а за ним и другие священники откликнулись на недавние вызовы своих собратьев "на беседы" в СБУ.

Имя отца Василия на сайте "Миротворец" появилось первым, позже базу под названием "Чистилище" пополнили имена прочих клириков, которые поддержали инициативу.

Публикуя данные участников флешмоба, "Миротворец" информирует, что таким образом "СБУ будет легче повестки выписать".

Украинский сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную в том числе нелегальным путем и опубликованную без согласия тех, кто в ней указан и кого авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

Ранее в эту базу были занесены патриарх Московский Кирилл, патриарх Сербский Ириней, митрополит Киевский Онуфрий, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел и многие другие известные архиереи, священники и миряне Московского патриархата.