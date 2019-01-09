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Кипрский архиепископ отказался принять у себя главу новой церкви Украины

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II не захотел поминать главу новой церкви Украины митрополита Епифания за богослужением и приглашать его в гости.

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В интервью греческому агентству "Ромфеа" архиепископ Хризостом рассказал, что ему сделали предложение принять на Кипре лидера недавно образованной украинской церкви Епифания (Думенко), однако он это предложение отверг, подчеркнув, что не поминал его за божественной литургией и не будет поминать.

Предстоятель Кипрской церкви также опроверг сообщение пресс-службы МИД Украины о том, будто бы в среду на встрече с украинским послом Борисом Гуменюком он поддержал предоставление томоса Украине.

Хризостом II признал, что "каждое государство имеет право на автокефалию, и это зависит от украинского народа". "Но на данный момент тем не менее я вижу, что украинский народ не пробудился к таким действиям", - сказал архиепископ, подчеркнув, что сейчас первостепенное значение имеет не предоставление автокефалии, а "важно, чтобы не произошло разделения православия".

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

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Теги: Украина, Кипр, Хризистом II

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