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Во Франции нашли обломки пропавшего с радаров истребителя

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Поисковая группа обнаружила в горах на востоке Франции обломки пропавшего в среду с радаров истребителя "Мираж-2000", сообщает газета Le Monde.

Французские СМИ сообщают, что поиски двух пилотов самолета продолжаются, в районе крушения их не обнаружили. Очевидцы отмечали, что видели парашют в том районе, где разбился истребитель.

По словам военных, самолет выполнял учебный полет в условиях сильного снегопада, он не нес вооружений.

Истребитель "Мираж-2000" пропал с радаров утром в среду и перестал выходить на связь. Сразу после исчезновения в место предположительного исчезновения самолета были направлены поисково-спасательные группы.

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