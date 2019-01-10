Законопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений на 2019 год в рамках стратегии демократов выходу из бюджетного кризиса, связанного с временной приостановкой финансирования работы госучреждений ("шатдаун").

Законопроект, принятие которого возобновит работу министерства финансов, налогового управления, федеральной комиссии по связям, управления по делам малого бизнеса, федерального суда и других учреждений, был одобрен 240 голосами Палаты представителей США. К 232 демократам присоединилось восемь представителей республиканской партии. 188 членов Палаты представителей проголосовало против.

Теперь данный законопроект должен быть одобрен Сенатом, где большинство составляют республиканцы.

Ранее вопрос возобновления финансирования правительства не удалось решить в ходе встречи демократических лидеров и президента США Дональда Трампа по вопросу строительства стены на границе с Мексикой.

"Только что покинул встречу с Чаком (Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства - ИФ) и Нэнси (Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей - ИФ), абсолютная потеря времени. Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстро открою все (правительство - ИФ), вы одобрите безопасность на границе, которая включает стену или стальной барьер? Нэнси сказала: "Нет". Я сказал: "До свидания, ничего больше не работает!"", - написал Д.Трамп в своем Twitter по итогам встречи.

22 декабря около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу после того, как конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.