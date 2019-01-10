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СМИ узнали о риске отмены поездки Трампа в Давос из-за "шатдауна"

Есть обновление от 03:17

В случае продолжения "шатдауна" численность американской делегации на Всемирном экономическом форуме сильно сократят

СМИ узнали о риске отмены поездки Трампа в Давос из-за "шатдауна"
Президент США Дональд Трамп
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США рассматривает возможность отмены визита Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе из-за частичной приостановки работы американского правительства ("шатдауна"), сообщает Wall Street Journal.

Форум стартует 22 января в Швейцарии. Если к этому времени правительство США не возобновит работу в полном объеме, то президент Трамп не будет принимать в нем участие.

Однако, отмечает издание, даже в случае продолжения "шатдауна" форум в Давосе посетит министр финансов Стивен Мнучин. При этом численность американской делегации будет сильно ограничена.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщала, что президент США примет участие в экономическом форуме в Давосе.

По ее словам, делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В делегацию также войдут госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, ряд чиновников из администрации, а также советники президента - Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Д.Трамп присутствовал на форуме в Швейцарских Альпах в прошлом году, став вторым президентом США, который сделал это во время своего пребывания в должности.

Работа правительства США частичного приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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Теги: США, Дональд Трамп

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