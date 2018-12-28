Японская прокуратура заинтересовалась связями экс-главы Nissan с саудовским бизнесменом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Японии в ходе расследования по делу экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке, пишет в четверг Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, этот вопрос стал одним из основных для следствия.

Ранее на этой неделе японская вещательная корпорация NHK сообщала, что Гона подозревают в выплате крупной суммы из средств Nissan саудовскому предпринимателю для решения финансовых затруднений.

Гона арестовали 19 ноября в Токио, а 10 декабря ему предъявили обвинения в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в финансовой отчетности компании. Сейчас он остается в

токийской тюрьме, поскольку 21 декабря прокуратура заявила о новых подозрениях.

Как выяснило следствие, почти 10 лет назад Гону, который тогда занимал пост гендиректора Nissan, грозили существенные убытки по личным операциям с деривативами. Однако ему помог некто, фигурирующий в публичных документах под обозначением "В". Позднее Гон организовал выплату $14,7 млн компании под управлением В "с целью извлечь прибыль для себя самого и В", отмечается в документах.

Источники WSJ утверждают, что В и есть Халед аль-Джуффали, представитель одной из богатейших семей Саудовской Аравии. Он долгое время занимался дистрибуцией и сбытом автомобилей в королевстве и имеет тесные связи с Европой: его бабушка была немкой, и образование он частично получил в европейских странах. Как говорится на сайте семейной компании Juffali Automotive Co., с 1959 года она является единственным дистрибутором Daimler в Саудовской Аравии.

Изданию не удалось получить комментарий саудовского бизнесмена.

По данным источников, в 2006 году ливанская компания, связанная с Гоном, заключила соглашение о свопах с японским Shinsei Bank. Дело в том, что Nissan выплачивала Гону зарплату и премиальные в иенах, но свои личные дела он вел в других валютах, поэтому топ-менеджеру нужна была гарантия, что он не понесет существенные убытки в случае ослабления японской нацвалюты.

В сентябре 2008 года мировой финансовый кризис достиг пика, и иена резко подорожала. Из-за свопов у Гона образовались нереализованные убытки в размере 1,85 млрд иен ($16,7 млн), и Shinsei Bank собирался закрыть контракт, если бизнесмен не предоставит дополнительный залог. В Shinsei Bank не комментируют отношения с Гоном.

По данным прокуратуры, изначально Гон перевел свопы и убытки по ним на Nissan. Но у регуляторов, осуществлявших надзор за Shinsei Bank, возникли неудобные вопросы. И Гон обратился за помощью к аль-Джуффали: бизнесмены давно дружили, познакомившись на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, утверждают собеседники WSJ.

В начале 2009 года свопы вернулись к ливанской компании, связанной с Гоном, а саудовский бизнесмен предоставил Shinsei Bank аккредитив, который удовлетворял условиям требования о дополнительном залоге.

К этому моменту у Nissan уже было совместное предприятие с компанией аль-Джуффали - о нем впервые было объявлено в 2008 году. СП отвечало за операции Nissan в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

Больше всего токийских прокуроров сейчас интересуют четыре выплаты от Nissan компании под руководством некоего В за период с 2009 по 2012 год на общую сумму $14,7 млн.

Часть источников WSJ, в том числе знакомые семьи Гона, утверждают, что умозаключения следователей неверны и выплаты аль-Джуффали и его компании производились на законных основаниях. В 2009 году глава Nissan просил аль-Джуффали помочь в восстановлении и развитии бизнеса японской компании в Саудовской Аравии.

Выплаты аль-Джуффали производились из так называемого "резерва CEO" Nissan, который предназначен для платежей, где важна скорость, например, благотворительность в регионах, пострадавших от стихийных бедствий; поддержка скидок на автомобили Nissan в регионах с проблемными продажами, утверждают источники WSJ.