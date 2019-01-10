В Италии за незаконную перевозку иммигрантов задержаны двое россиян

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Италии задержали двух граждан РФ, которые могут быть причастны к незаконной транспортировке нелегальных иммигрантов, передают в четверг итальянские СМИ.

По их данным, задержания прошли в итальянской провинции Кротоне (регион Калабрия). Речь идет о двух гражданах РФ - 43 и 25 лет, которых задержали в одном из местных отелей, где они скрывались от полиции.

Сотруднику отеля показались фальшивыми документы, предоставленные россиянами, после чего он обратился в полицию. Прибывшие на место событий полицейские обнаружили неподалеку парусную лодку, на борту которой находился 51 нелегал.

Задержанным россиянам будут предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей.