Мальта согласилась временно разместить у себя 49 спасенных в море иммигрантов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти Мальты разрешили сойти на берег 49 нелегальным иммигрантам, которые находились на двух судах во внутренних водах страны, сообщает в среду издание Times of Malta.

По данным газеты, среди них есть женщины и дети.

По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, эти нелегалы будут временно находиться на территории страны, после чего их распределят среди восьми государств ЕС - Германией, Францией, Италией, Нидерландами, Португалией, Ирландией, Румынией и Люксембургом. Соответствующее соглашение было достигнуто между Мальтой и Евросоюзом. В соглашении также говорится о 220 нелегалах, которые были спасены за последнее время в Средиземном море: они будут направлены в страны ЕС либо возвращены на родину, отмечает издание.

Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС с пониманием отнестись к необходимости распределить между собой спасенных иммигрантов.

Член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос в среду на пресс-конференции в Брюсселе поблагодарил "Мальту, наше самое маленькое государство союза, проявившее наибольшую солидарность".

"Я хочу поблагодарить премьер-министра Джозефа Муската за разрешение для высадки из двух судов НПО. Эти мигранты добавляются к 249 спасенным лицам, которых Мальта уже приняла на прошлой неделе. Я понимаю, как трудно такому маленькому острову справиться с подобной сложной ситуацией", - отметил он.

"Я также хотел бы поблагодарить государства-члены ЕС, которые согласились принять мигрантов, высадившихся на Мальте. Германия, Франция, Португалия, Мальта, Люксембург, Нидерланды, Италия, Румыния и Ирландия продемонстрировали европейскую солидарность самым конкретным из возможных способов", - добавил Аврамопулос.