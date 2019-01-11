НАСА официально отменило приглашение Рогозина в США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Роскосмос получил письмо от НАСА об отмене визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, сообщил в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Получено письмо от НАСА, в котором глава агентства с сожалением сообщает об отмене визита", - сказал Устименко.

По его словам, о причинах отмены визита в письме не говорится.

Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В Роскосмосе заявляли, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали. Сам глава Роскосмоса заявил, что это "элемент борьбы между Конгрессом и Трампом".

Дмитрий Рогозин планировал посетить США в феврале 2019 года.