Рогозин объяснил отмену его визита в США конфликтом Трампа с Конгрессом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин полагает, что отмена его визита в США является результатом борьбы между американским Конгрессом и президентом США Дональдом Трампом.

"Это элемент борьбы между Конгрессом и Трампом. В данном конкретном случае мы оказались жертвой этой борьбы", - сказал Рогозин в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В "Роскосмосе" заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.

Рогозин планировал посетить США в феврале.

"Мы заинтересованы с американской стороной работать. Но хотели бы видеть в них предсказуемого партнера. Пока видим турбулентности какие-то странные. Осадочек остался", - сказал Рогозин.

При этом он напомнил, что создание окололунной станции представляет собой сложную задачу.

"Американская сторона понимает, что полагаться здесь только на собственные корабли, не имея страховки в виде российских кораблей - это выходит за рамки разумного", - сказал Рогозин.

Окололунная станция НАСА

Примерно три года назад НАСА впервые заявило, что по окончании работы МКС планируется создать окололунную станцию. Это должна быть небольшая посещаемая станция в точке Лагранжа L2 системы Луна-Земля, за Луной. Проект под названием Deep Space Gateway, а позже Lunar Orbiting Platform — Gateway (LOP-G) НАСА обсуждала с международными партнерами, в том числе с "Роскосмосом".

Рогозин ране уже заявлял, что РФ не может себе позволить участвовать в этом проекте "на второстепенных ролях".

Ранее в НАСА заявляли, что планирует сделать всю инфраструктуру вокруг будущей окололунной станции - посадочные модули, транспортные корабли, которые будут доставлять экипажи и грузы от околоземной орбиты к Луне, - многоразовой и основанной на принципах открытой архитектуры. Это позволило бы присоединиться к проекту любым другим странам и компаниям.

В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Предполагается, что РФ создаст для станции шлюзовой модуль. Ожидается, что строительство Lunar Orbital Platform может начаться уже в 2022 году.