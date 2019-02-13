НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) в среду официально объявило о прекращении функционирования марсохода Opportunity, попавшего в прошлом году в мощнейшую пылевую бурю на Красной планете и не выходившего с тех пор на связь.

"Миссия Opportunity завершена", - заявил помощник главы НАСА по науке глава Томас Зурбучен.

Накануне НАСА предприняло последнюю попытку связаться с марсоходом, которая вновь не принесла результата. Всего было предпринято 800 таких попыток.

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