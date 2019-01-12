ЦИК Украины отказал в регистрации двум кандидатам на пост президента

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на пост президента Украины гражданам Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку, которые 8 января подали документы в комиссию.

"Рассмотрев предоставленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко Виталию Игоревичу и Фаренюк Сергею Григорьевичу в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщает в пятницу пресс-служба ЦИК.

Помимо этого, ЦИК на заседании 11 января дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям "Рада громадської варти", "Национальные Дружины", "Запорожский кризисный медиа центр" и Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Таким образом, уже 17 общественных организаций могут наблюдать за выборами президента Украины 31 марта.