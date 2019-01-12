Ростуризм не получал данных о пострадавших россиянах при взрыве в Париже

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ростуризм не получал информации о том, что российские туристы есть среди пострадавших в результате взрыва газа в булочной в центре Парижа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Сведений о наличии российских туристов среди пострадавших при взрыве в Париже в Ситуационно-кризисный центр МИД России, с которым мы на связи, не поступало. Ростуризм следит за ситуацией", - сообщили в пресс-службе.

В субботу утром на улице Тревиз в 9-м округе Парижа произошел взрыв из-за утечки газа в булочной, затем начался пожар.

Пострадало, по последним данным СМИ, 36 человек, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.

Из-за взрыва вылетели витрины и стекла в соседних домах.

Квартал, где произошел инцидент, оцеплен. Он находится в популярном у туристов центральном районе Парижа, недалеко от Больших бульваров и Монмартра.