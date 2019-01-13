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Помпео назвал "глупыми" утверждения СМИ о расследовании ФБР в отношении Трампа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал публикацию газеты The New York Times о том, что в ФБР проводили негласное расследование о возможных связях президента страны Дональда Трампа с РФ.

"Сама содержащаяся в статье The New York Times мысль о том, что президент Трамп представлял угрозу для нацбезопасности США, явно глупая и недостойна ответа", - сказал он в интервью телеканалу CBS в субботу.

Майк Помпео также назвал данные предположения нелепыми.

The New York Times ранее опубликовала материал о том, что после увольнения Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми в 2017 году в этом ведомстве якобы решили начать негласное расследование связей главы государства с РФ. В ФБР, по данным газеты, опасались, что такие связи могли бы представлять угрозу для нацбезопасности США.

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Теги: США, Дональд Трамп

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Помпео назвал "глупыми" утверждения СМИ о расследовании ФБР в отношении Трампа

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