СМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей бесед с Путиным

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности, в том числе он скрыл их и от членов своей администрации, сообщила газета Washington Post.

В качестве примера она сообщила со ссылкой на источники, работавшие тогда в Белом доме, что после беседы Трамп не только дал указание работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.

Как пишет газета, не известно, поступал ли Трамп таким же образом во всех пяти случаях встреч и бесед с Путиным, однако источники отметили, что не нашли детальных записей, касающихся содержания их переговоров даже в секретных материалах Белого дома.