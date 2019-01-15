Что случилось этой ночью: вторник, 15 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777. Налоговики прибегли к запрету платежей по причине невозможности полной блокировки востребованного ресурса.

- Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни". "Мы это сделали через бюджетные инструменты и правила. В период высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти деньги возвращаются в экономику", - заявил первый вице-премьер в интервью "Коммерсанту".

- Спасатели обнаружили тело второго погибшего в Шахтах. Предположительно, это проживавшая в 72-ой квартире на девятом этаже, где произошел взрыв. Также спасатели демонтировали большую часть опасных конструкций многоэтажки.

- ЦБ, Минфин и ФАС признали недопустимыми комиссии за внутрибанковские переводы. Ведомства направили в Правительство РФ доклад с предложениями уравнять стоимость переводов внутри банков вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов (СБП) ЦБ.

- Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ. Константинополь признал​ всю Православную церковь Украины, ее митрополита, монастыри и приходы, а также все церковные учреждения в ней автокефальными, независимыми и самоуправляемыми.