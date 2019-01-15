Еще один караван нелегалов собрался отправиться из Гондураса в сторону США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Очередной караван нелегалов формируется у города Сан-Педро Сула в Гондурасе. Ожидается, что во вторник люди направятся в сторону США, сообщают латиноамериканские СМИ.

Точкой сбора нелегалов стала городская автобусная станция. По различным данным, на ней сейчас собрались от 700 до 1 тыс. человек.

Первый караван из Сан-Педро Сулы вышел в середине октября, в нем насчитывалось до 2 тыс. человек. Затем аналогичные колонны вышли из Сальвадора и Гватемалы. Всем этим людям удалось добраться до границы Мексики и США.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе шокировала его своим масштабом и похожа на вторжение.

"Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это вторжение!" - написал в минувшую пятницу Трамп в твиттере.