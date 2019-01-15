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Из-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда

Президент США заявил, что перед этим отказался от идеи попросить жену и дочь приготовить пару салатов на скорую руку

Из-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда
Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Из-за приостановки работы правительства США Дональду Трампу пришлось самостоятельно организовать угощение для футболистов, которых в понедельник принимали в Белом доме; президент США заказал для гостей 300 гамбургеров и картошку фри.

Как пишет Washington Post, Трамп за свой счет заказал на встречу с игроками Clemson Tigers пиццу, а также еду из McDonald's, Burger King и Wendy's. Президент известен как большой любитель фастфуда; комментируя свой выбор, он заявил, что это "отличная американская еда".

У необычного выбора меню для банкета в Белом доме есть и более прозаичное объяснение: из-за "шатдауна" в неоплачиваемый отпуск ушла часть персонала, которая занимается обслуживанием подобных мероприятий.

Трамп в шутку сказал футболистам, что мог бы попросить "первую леди и вторую леди" приготовить несколько салатов на скорую руку, однако решил, что гамбургеры больше придутся по душе гостям.

Федеральные учреждения в США не работают уже 24 дня; этот "шатдаун" стал рекордным в истории страны.

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Теги: Дональд Трамп, США

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