Источник сообщил о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Боевики в Сирии планируют нападение на объекты вооруженных сил Сирии и гражданское население с использованием химических отравляющих веществ в районе провинции Идлиб, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Действующие в Сирии боевики планируют нападение на объекты вооруженных сил Сирии и гражданское население с использованием химических отравляющих веществ в районе населенного пункта Маарет-Нуаман, расположенном в провинции Идлиб", - сказал собеседник агентства.

"Есть также сведения о подготовке постановочных провокаций с использованием химоружия. В этих целях оппозиционные группировки организовали хранение ядовитых химикатов на нескольких складах в провинциях Идлиб и Латакия", - отметил он.

По его словам, по имеющимся данным, речь идет о боевиках группировок "Аджнад Аль-Кауказ", "Джейш Аль-Изза" и "Исламское движение восточного Туркестана" (запрещено в РФ), которые готовят серию нападений сразу в нескольких провинциях, а именно Латакии, Идлибе, Алеппо и Хаме.

"Будут, в частности, применены мины и снаряды в снаряжении отравляющими веществами, а также использованы БПЛА для доставки химбоеприпасов. В этих целях в район н.п.п. Абу-Духур (Идлиб) и Хальфая (Хама) было перевезено более 500 литров химикатов", - отметил источник.

По словам собеседника агентства, также стало известно, что в конце декабря 2018 года при содействии одной из иностранных спецслужб в район города Ариха (Идлиб) прибыла группа боевиков в составе до 30 человек: "Их целью является организация производства ракет и минометных снарядов, оснащенных отравляющими веществами. На этих боевиков также возложена задача проведения террористических атак против гражданского населения для последующего обвинения в этом сирийских правительственных сил в средствах массовой информации и социальных сетях".