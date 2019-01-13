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В Идлибской зоне деэскалации зафиксированы обстрелы со стороны боевиков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"Так, в течение суток боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенного пункта Сафсафа провинции Латакия и района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге в воскресенье.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного "Дювали" и одного морского "Баниас". По состоянию на 12 января возвратилось 216 203 человек, сказал Соломатин.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 г. власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 12 января амнистировано 25 749 человек.

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Теги: Сирия, Идлиб
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