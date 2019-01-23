Смертник на машине попытался атаковать сирийскую армию в Идлибе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в ходе атаки направили на позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб смертника на машине со взрывчаткой, его уничтожили, сообщили российские военные.

"В ходе атаки в районе населенного пункта Абу-Духур боевики использовали смертника на джихадмобиле, который был уничтожен огнем противотанковой управляемой ракеты перед передним краем правительственных войск", - сказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.