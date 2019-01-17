Суд арестовал бомжа, подозреваемого в поджоге здания в Киево-Печерской лавре

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд принял решение о взятии под стражу на два месяца с альтернативой залога подозреваемого в поджоге нежилого здания, находящегося на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

"Подозреваемого в поджоге здания возле Лавры арестовали на 2 месяца. Одновременно суд установил ему залог в 153 тыс. гривен", - говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец уточнила, что такая мера пресечения связана с тем, что подозреваемый является лицом без определенного места жительства, соответственно "высок риск того, что он будет уклоняться от следствия". Залог определен достаточно высокий, и вероятность его внесения незначительна.

14 января в нежилом здании на Лаврской улице в Киеве произошел пожар. 24-летний мужчина без постоянного места жительства, находившийся в комнате на втором этаже здания, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, вследствие чего начался пожар. Мужчина скрылся, но 15 января был задержан сотрудниками полиции.

Ему было сообщено о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).