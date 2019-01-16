Оттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадца

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Канадские власти обратились к Китаю с просьбой о помиловании ее подданного Роберта Ллойда Шеленберга, накануне приговоренного к смертной казни за контрабанду наркотиков, сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Мы уже говорили с послом Китая в Канаде и попросили о помиловании", - заявила министр журналистам.

Она добавила: "Мы считаем, что (смертная казнь - ИФ) - это бесчеловечно и неуместно, и везде, где смертная казнь рассматривается в отношении канадца, мы выступаем против нее".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что ситуация с вынесением канадскому подданному смертного приговора вызывает у него серьезную обеспокоенность.

"Это вызывает чрезмерную обеспокоенность правительства", - приводит канадское телевидение слова Джастина Трюдо. Он добавил, что, по его мнению, "Китай решил начать без достаточных оснований применять смертную казнь".

В связи с этим китайское англоязычное издание Global Times отметило, что наркоторговля и другие, связанные с наркотиками преступления, считаются в Китае особо тяжкими в связи с возможными последствиями. В нынешнем столетии к смертной казни в КНР по этим преступлениям приговорено множество иностранцев, в частности, шесть подданных Японии и один британец.

"Общественное мнение в Канаде недавно обвинило Китай в "политизации" дела Шелленберга. Но то, что делает Канада, является, фактически политизацией закона", - написала газета.

Она отметила: "Получается, что все, что делает Канада, соответствует принципу верховенства закона, а вот то, что делает Китай - таковым не является. Канадская элита с ее двойными стандартами чувствует себя во всем правой. Но для нее настало время воспрянуть от сна нарциссизма в области культуры и ценностей, в котором она пребывает".

Как сообщалось, в понедельник суд китайского города Даляня приговорил к смертной казни 36-летнего канадского подданного Роберта Ллойда Шелленберга за контрабанду 222 кг метамфетамина. Он был задержан еще в 2014 году, а через два года приговорен к тюремному заключению сроком на 15 лет. В декабре 2018 года прокуратура обжаловала это решение, сочтя его слишком мягким.

Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Запад связывает аресты канадцев и приговор Шелленбергу с задержанием 1 декабря в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.