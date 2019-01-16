Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
В мире

Оттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадца

Ллойд Шеленберг признан виновным в контрабанде 222 кг наркотиков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Канадские власти обратились к Китаю с просьбой о помиловании ее подданного Роберта Ллойда Шеленберга, накануне приговоренного к смертной казни за контрабанду наркотиков, сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Мы уже говорили с послом Китая в Канаде и попросили о помиловании", - заявила министр журналистам.

Она добавила: "Мы считаем, что (смертная казнь - ИФ) - это бесчеловечно и неуместно, и везде, где смертная казнь рассматривается в отношении канадца, мы выступаем против нее".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что ситуация с вынесением канадскому подданному смертного приговора вызывает у него серьезную обеспокоенность.

"Это вызывает чрезмерную обеспокоенность правительства", - приводит канадское телевидение слова Джастина Трюдо. Он добавил, что, по его мнению, "Китай решил начать без достаточных оснований применять смертную казнь".

В связи с этим китайское англоязычное издание Global Times отметило, что наркоторговля и другие, связанные с наркотиками преступления, считаются в Китае особо тяжкими в связи с возможными последствиями. В нынешнем столетии к смертной казни в КНР по этим преступлениям приговорено множество иностранцев, в частности, шесть подданных Японии и один британец.

"Общественное мнение в Канаде недавно обвинило Китай в "политизации" дела Шелленберга. Но то, что делает Канада, является, фактически политизацией закона", - написала газета.

Она отметила: "Получается, что все, что делает Канада, соответствует принципу верховенства закона, а вот то, что делает Китай - таковым не является. Канадская элита с ее двойными стандартами чувствует себя во всем правой. Но для нее настало время воспрянуть от сна нарциссизма в области культуры и ценностей, в котором она пребывает".

Как сообщалось, в понедельник суд китайского города Даляня приговорил к смертной казни 36-летнего канадского подданного Роберта Ллойда Шелленберга за контрабанду 222 кг метамфетамина. Он был задержан еще в 2014 году, а через два года приговорен к тюремному заключению сроком на 15 лет. В декабре 2018 года прокуратура обжаловала это решение, сочтя его слишком мягким.

Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Запад связывает аресты канадцев и приговор Шелленбергу с задержанием 1 декабря в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Канада, Китай

Новости по теме

В мире
Британский парламент проголосовал против соглашения по BrexitБританский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
Тереза Мэй заявляет, что по-прежнему нацелена на выход из ЕСПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Зайцы-каннибалы, умная миска для животных и дискретность пространства-времениПодробнее
 Суд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
Гражданке Белоруссии дали условный срок за проведение секс-тренинга в ПаттайеПодробнее
 Астрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыруАстрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыру
Ученые предполагают, что им удалось обнаружить новый способ "питания" черных дырПодробнее
Из-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда
Президент США заявил, что перед этим отказался от идеи попросить жену и дочь приготовить пару салатов на скорую рукуПодробнее
 Глава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитомГлава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом
Дмитрий Рогозин пригласил Брайденстайна в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросыПодробнее
 Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ
"Вся Православная церковь, ее митрополит, архиепископ и епископ, ее монастыри и приходы, а также все церковные учреждения в ней, отныне автокефальны, независимы и самоуправляемы", - говорится в текстеПодробнее
 Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концертеМэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
На Павла Адамовича вечером в воскресенье напал судимый за ограбление банков полякПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске

Глава МИД Южной Кореи поддержал скорейшее возобновление переговоров США и КНДР

Оттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадца

Ллойд Шеленберг признан виновным в контрабанде 222 кг наркотиков Подробнее

Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты

Спасатели завершили поисковые работы Подробнее

ВАДА потребуется больше времени для проверки московской антидопинговой лаборатории

Доказательства лжи экс-главы штаба Трампа следствию представлены суду

Соответствующие документы опубликовала команда спецпрокурора Мюллера Подробнее

Сенатор-демократ Гиллибранд заявила о намерении баллотироваться в президенты США

15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');