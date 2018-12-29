Гражданка Канады отпущена на свободу в Китае и вернулась домой

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Гражданка Канады Сара Макайвер, задержанная в этом месяце в Китае, вернулась домой, сообщает "Глобал Ньюс".

"Министерство иностранных дел (Канады) может подтвердить, что гражданка Канады, которая была задержана в Китае в этом месяце, отпущена на свободу и вернулась в Канаду. В соответствии с положениями закона о конфиденциальности никакая дополнительная информация не может быть раскрыта", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также подтвердили, что Макайвер была задержана из-за проблем с разрешением на работу.

Ранее сообщалось, что Сара Макайвер получила административное наказание за незаконное трудоустройство.

Ее арест последовал за арестом в Китае двух других граждан Канады - экс-дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спавора по обвинению в нанесении ущерба национальной безопасности Китая.

Незадолго до задержания канадцев в Китае в Ванкувере была взята под стражу финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

После канадский суд освободил ее под залог.