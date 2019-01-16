В мире

Иранский телеканал Press TV заявил о задержании своей ведущей в США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американская полиция арестовала журналистку и ведущую иранского англоязычного телеканала Press TV Марзие Хашеми.

"Нам сообщили, что журналист и ведущая новостей Марзие Хашеми была арестована и заключена под стражу в Вашингтоне. Причины ее ареста неизвестны, ей не было предъявлено никаких официальных обвинений", - сообщил телеканал в своем Twitter.

На сайте Press TV уточняется, что задержание произошло в международном аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури). В настоящее время она переведена ФБР в Вашингтон в следственный изолятор.

Ведущая Press TV родилась в США. Она направлялась в Штаты, чтобы навестить больного брата и других родственников.

Родные М.Хашеми рассказали телеканалу, что не могли связаться с ней в течение 48 часов, и лишь потом узнали об аресте.

Ведущая заявила членам семьи о жестоком обращении. Она рассказала, что с нее сняли против ее воли хиджаб, а также отказывают ей в доступе к халяльной или вегетарианской еде.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иран, США

Новости по теме

В мире
Оттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадцаОттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадца
Ллойд Шеленберг признан виновным в контрабанде 222 кг наркотиковПодробнее
 Доказательства лжи экс-главы штаба Трампа следствию представлены судуДоказательства лжи экс-главы штаба Трампа следствию представлены суду
Соответствующие документы опубликовала команда спецпрокурора МюллераПодробнее
 Путин назвал опасным политиканством создание новой церкви на УкраинеПутин назвал опасным политиканством создание новой церкви на Украине
РФ не будет вмешиваться в церковные процессы на Украине, пообещал российский президентПодробнее
 Британский парламент проголосовал против соглашения по BrexitБританский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
Тереза Мэй заявляет, что по-прежнему нацелена на выход из ЕСПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Зайцы-каннибалы, умная миска для животных и дискретность пространства-времениПодробнее
 Суд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
Гражданке Белоруссии дали условный срок за проведение секс-тренинга в ПаттайеПодробнее
 Астрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыруАстрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыру
Ученые предполагают, что им удалось обнаружить новый способ "питания" черных дырПодробнее
 Из-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда
Президент США заявил, что перед этим отказался от идеи попросить жену и дочь приготовить пару салатов на скорую рукуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОбнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе ШахтыВ миреБританский парламент проголосовал против соглашения по BrexitВ миреПутин назвал опасным политиканством создание новой церкви на УкраинеЭкономикаСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке

Цена Brent к утру среды подросла до $60,7 за баррель

Переданные Лаосом Т-34 прибыли в Новосибирск

Что случилось этой ночью: среда, 16 января

Лондон без соглашения по Brexit; компании Дерипаски без отмены американских санкций Подробнее

Иранский телеканал Press TV заявил о задержании своей ведущей в США

Глава МИД Южной Кореи поддержал скорейшее возобновление переговоров США и КНДР

Оттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадца

Оттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадцаЛлойд Шеленберг признан виновным в контрабанде 222 кг наркотиков Подробнее

Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты

Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе ШахтыСпасатели завершили поисковые работы Подробнее

ВАДА потребуется больше времени для проверки московской антидопинговой лаборатории

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');