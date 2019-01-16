ДНР сообщила о минометном обстреле поселка Жабичево

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли поселок под Донецком из минометов, горит жилой дом, сообщил журналистам в среду вечером начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Данил Безсонов.

"Сегодня с 21:20 до 21:50 силовики 57-й мотопехотной бригады осуществили обстрел по населенному пункту Жабичево. Противник выпустил четыре мины калибром 82 мм. Также применялось стрелковое оружие", - сказал он.

По словам Д.Безсонова, в результате прицельного обстрела произошло возгорание домостроения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Киев сообщал, что десять украинских военнослужащих получили ранения и контузии вследствие обстрелов в среду.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 по 18:00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск... Пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения разной степени тяжести и пять - боевые травмы (акубаротравмы)", - сообщается на странице Операции Объединенных сил (ООС) в фейсбуке.

В свою очередь один из офицеров на брифинге в среду уточнил, что ранения военнослужащие получили, когда на украинские позиции на восточной окраине населенного пункта Троицкое разгружали грузовой автомобиль Урал-4320. Обстрел неприятель вел с направления населенного пункта Калиновое.