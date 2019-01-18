Глава МИД Украины назвал Россию главным виновником срыва перемирия в Донбассе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия систематически нарушает минские договоренности по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Вы только представьте себе, сорвана 18-я попытка прекращения огня, перемирия за все эти годы... За время последнего рождественского и новогоднего режима прекращения огня, по информации на вчерашний вечер, 111 обстрелов, двое наших бойцов убиты, почти 30 ранены. Это вообще прекращение огня? ... Вот это вам ответ на вопрос, почему не продвигается минская площадка (переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины - ИФ)", - сказал Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Министр также утверждал, что Россия "тотально срывает" обмен пленными.

По оценке главы МИД, изменение формата переговоров не сможет исправить ситуацию. "Вообще дело не в формате. Мне говорят: давайте переформатируем, давайте добавим какой-то "будапештский", а давайте "женевский", а давайте еще, можно Рио-де-Жанейро придумать, но на самом деле России это не надо. России надо использовать Донбасс", - сказал Климкин.