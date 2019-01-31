В ДНР заявили, что "план Сайдика" может сорвать переговорный процесс

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - План спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней Контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию конфликта в Донбассе в корне противоречит минским соглашениям, заявила полпред самопровозглашенной ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова.

"Представитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер подтвердил желание США, а следовательно, и Украины, дезавуировать Минские договоренности и сорвать мирный переговорный процесс. Волкер уже не раз проявлял себя сторонником наиболее деструктивных и контрпродуктивных инициатив в отношении Донбасса. Неудивительно, что и в этот раз специальный представитель госдепа США поддерживает план, никем не понятый и не поддержанный, даже самой ОБСЕ и ООН, который в корне противоречит положениям Комплекса мер", - сказала Никонорова в четверг журналистам.

"Созвучность "плана Сайдика" и заявлений Порошенко по операции ООН в Донбассе также вызывает подозрение в том, что у обеих "идей" одно авторство. Попытки продвинуть деструктивные идеи Киева и их заокеанских кураторов не имеют ничего общего с выполнением минских соглашений и напрямую им противоречат", - заявила Никонорова

По ее словам, единственным безальтернативным методом политического урегулирования остается прямое и неукоснительное исполнение Комплекса мер, предусматривающего, в первую очередь, согласование с республиками любых инициатив по разрешению конфликта.

В четверг спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что рассматривает "мирный план для Украины" Сайдика как платформу для реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке страны.

Ранее Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта в Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало в Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.

Также план предусматривает создание переходной администрации ООН в Донбассе, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции.