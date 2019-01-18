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Супруга экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, находящегося под следствием в Китае, подала запрос на получение убежища во Франции, сообщает в пятницу радиостанция France Info.

"Мне нужно, чтобы французское правительство защищало меня, помогало мне и моим детям", - приводит France Info слова Грейс Мэн.

По словам женщины, осенью прошлого года ее пытались похитить. Супруга экс-руководителя Интерпола рассказала, что в октябре к ней приходили два китайских бизнесмена, которые предлагали ей полететь с ними в Чехию на личном самолете. Она добавила, что спустя два дня они снова пришли и предложили уже тур по городам Европы, но она отказалась.

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"После этой попытки меня похитить, я предупредила полицию, под защитой которой я находилась вместе с моими 7-летними детьми", - сообщила Грейс Мэн.

Кроме того, позже китайское консульство в Лионе уведомило ее о письме от мужа, но чтобы забрать его, требовалось ее личное присутствие. Она запросила, чтобы письмо было передано через французскую полицию, но ответа на эту просьбу с китайской стороны она не получила.

По сообщениям французских СМИ, в настоящее время Грейс Мэн находится в Лионе, где располагается штаб-квартира Интерпола.

В начале октября во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэна Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции.

7 октября Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

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Теги: Интерпол

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Супруга экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции

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