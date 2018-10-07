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Глава Интерпола ушел в отставку

Выборы главы организации состоятся 18-21 ноября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку, сообщается в воскресенье на официальном сайте международного ведомства.

"Сегодня, 7 октября, генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике.

Согласно уставу ведомства, пост главы ведомства временно займет представитель Южной Кореи Ким Чон Ян (Kim Jong Yang). Во время 87-й сессии генассамблеи Интерпола, которая состоится 18-21 ноября в Дубае, будет выбран новый президент, чьи полномочия будут действовать в течение двух лет.

Ранее стало известно, что Мэн Хунвэй задержан в Китае по подозрению в нарушении закона. Как утверждает издание Le Monde, задержание Мэн Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

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Теги: Мэн Хунвэй, Интерпол, Китай, КНР

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