Глава Интерпола ушел в отставку

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку, сообщается в воскресенье на официальном сайте международного ведомства.

"Сегодня, 7 октября, генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике.

Согласно уставу ведомства, пост главы ведомства временно займет представитель Южной Кореи Ким Чон Ян (Kim Jong Yang). Во время 87-й сессии генассамблеи Интерпола, которая состоится 18-21 ноября в Дубае, будет выбран новый президент, чьи полномочия будут действовать в течение двух лет.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) October 7, 2018

Ранее стало известно, что Мэн Хунвэй задержан в Китае по подозрению в нарушении закона. Как утверждает издание Le Monde, задержание Мэн Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.