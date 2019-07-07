Жена задержанного экс-главы Интерпола подала в суд на организацию

Грейс Мэнг считает, что Интерпол не выполнил обязательств по защите ее семьи

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Грейс Мэнг - жена задержанного в Китае экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя - подала иск к организации в связи с тем, что она не смогла защитить ее семью, сообщает South China Morning Post.

"Несмотря на угрозы Интерпола в связи с моими публичными заявлениями, я сообщаю... о начале судебного разбирательства против Интерпола в Постоянной палате третейского суда в Гааге", - заявила Мэнг в распространенном пресс-релизе.

По ее словам, в суде будет решаться вопрос о том, было ли задержание ее мужа исключительно в зоне ответственности органов во Франции и Китае, как утверждают в Интерполе, или же международная организация не выполнила свои обязательства перед семьей.

В начале октября во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэн Хунвэя, возглавлявшего тогда Интерпол. Позже китайские власти сообщили, что он находится в Китае под следствием по делу о коррупции.

7 октября Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола.

Между тем его супруга Мэнг в январе попросила Францию о политическом убежище. По данным South China Morning Post, она получила положительный ответ.