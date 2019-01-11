Бывший адвокат Трампа даст показания в палате представителей США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн будет свидетельствовать перед комитетом палаты представителей Конгресса США 7 февраля.

"В рамках моего обязательства сотрудничать и предоставлять американцам ответы, я принял приглашение председателя Элайджа Каммингса выступить публично 7 февраля перед комитетом по надзору и реформе государственного управления. Я с нетерпением жду возможность иметь площадку, где смогу дать полный и достоверный отчет о событиях, которые происходили", - написал Коэн в своем заявлении, опубликованном в твиттере.

В свою очередь, Каммингс заявил, что бывший адвокат Трампа дает показания добровольно.

"Я хочу четко заявить, что мы не заинтересованы в ненадлежащем вмешательстве в любые текущие уголовные расследования, и с этой целью мы находимся в процессе консультаций со специальным прокурором Мюллером (Роберт Мюллер - ИФ). Комитет объявит

дополнительную информацию в ближайшие недели", - сказал он.

Тем временем, президент США сообщил журналистам, что не переживает о показаниях Коэна.

"Я совсем не беспокоюсь об этом, нет", - ответил Трамп.

Предполагается, что Коэн расскажет о ключевых эпизодах, связанных с личной жизнью и деловыми отношения Трампа. В частности, бывший адвокат президента может сообщить о платежах женщинам и предлагаемой сделке с недвижимостью в Москве.

Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Трампа в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

Коэна в итоге приговорили к трем годам лишения свободы. Сам экс-адвокат впоследствии утверждал, что Трамп знал о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание и не возражал против таких действий.

Ранее экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

В частности, по словам экс-адвоката Трампа, он солгал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года. Коэн признал, что продолжал обсуждение возможности реализации этого проекта до июня 2016 года. Он также указал, что обсуждал это как минимум три раза с самим Трампом и членами его семьи.