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Оппозиционер Бойко стал 13-м кандидатом в президенты Украины

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", соответствующее решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины во вторник.

Таким образом, ЦИК уже зарегистрировала 13 кандидатов на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал 12 кандидатов, среди которых: мэр Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый, экс-министр обороны и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, экс-глава СБУ и лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, глава комитета Рады по здравоохранению Ольга Богомолец, экс-министр экологии и бывший советник премьера Игорь Шевченко.

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Теги: Украина, Юрий Бойко

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