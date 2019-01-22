Экс-дипломаты и ученые обратились к Си Цзиньпину в связи с задержанием двух граждан Канады

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Более сотни бывших дипломатов, академиков и активистов подписали открытое письмо на имя председателя КНР Си Цзиньпина, в котором выражают беспокойство в связи с задержанием двух граждан Канады - Майкла Коврига и Майкла Спавора, сообщает CNN.

"Мы, нижеподписавшиеся ученые, бывшие дипломаты и другие заинтересованные в понимании Китая и наведении мостов, глубоко обеспокоены недавними задержаниями", - следует из письма.

Авторы послания добавляют, что аресты граждан Канады означают, что все, кто "разделяет энтузиазм Коврига и Спавора в построении настоящих, продуктивных и продолжительных взаимоотношений, сейчас должны быть более осторожны в поездках и работе с Китаем".

По их мнению, ситуация с гражданами Канады "приведет к ослаблению диалога" с Китаем и "росту недоверия".

Среди подписавшихся четыре бывших посла Канады и два посла США в Китае, а также множество дипломатов из Северной Америки и Европы.

Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата М.Коврига и бизнесмена М.Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Запад связывает аресты канадцев с задержанием 1 декабря в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.