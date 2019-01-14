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В КНР приговорили к смертной казни обвиняемого в наркоторговле канадца

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Суд в Китае приговорил к смертной казни канадского подданного, которого признали виновным в наркоторговле, сообщает агентство Associated Press.

Соответствующее постановление в отношении 36-летнего Роберта Ллойда Шелленберга вынес в понедельник суд города Далянь.

Канадец был задержан еще в 2014 году. Спустя два года его приговорили к тюремному заключению сроком на 15 лет., однако в декабре 2018 года прокуратура обжаловала это решение, сочтя его слишком мягким.

Агентство отмечает, что суд в Китае вынес приговор на фоне напряженности в отношениях между Пекином и Оттавой.

Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Предполагается, что аресты канадцев могут быть ответом на задержание 1 декабря в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которая после была отпущена под залог.

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Теги: Китай, Канада

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