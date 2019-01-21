Ответственный за переговоры с США пхеньянский чиновник возвращается в КНДР через Пекин

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Зампредседателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль прибыл в Пекин из Вашингтона, где встретился с госсекретарем США Майком Помпео и доставил письмо лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу, сообщает Yonhap.

По данным агентства, Ким Ен Чхоль, ближайший помощник лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыл в Международный аэропорт Пекина 20 января около 18:36 (13:36 по Москве) из Вашингтона и покинул его вместе со своей свитой, используя транспортные средства, подготовленные посольством Северной Кореи и китайским правительством.

Отмечается, что, вероятнее всего, высокопоставленный северокорейский чиновник отправится в Пхеньян рейсом Air Koryo, запланированным на вторник.

При этом, добавляет агентство, нет данных, намерен ли Ким Ен Чхоль встретится с китайскими чиновниками перед возвращением домой.

В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа в конце февраля.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.