В Черном море пока не смогли потушить два горящих танкера

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Потушить пожар на борту двух иностранных судов в Черном море в районе Керченского пролива пока не удается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

"Попытка приступить к тушению пожара на борту двух судов оказалась безуспешной. В ночь на вторник спасательный буксир отошел на безопасную дистанцию. Горение продолжается", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также сообщил, что, по данным на 12:00 по московскому времени, в районе бедствия продолжаются активные поиски пропавших без вести.

"На данный момент данные по погибшим, пострадавшим и пропавшим без вести не изменились. По-прежнему числятся пропавшими 10 человек, 12 моряков спасены, 10 погибли", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на подведомственное крымскому правительству МЧС республики сообщил, что "есть информация о 14 погибших моряках".

Эти данные не нашли подтверждения из альтернативных источников.

Как сообщалось, на горящих судах находились 32 гражданина Турции и Индии. Из числа погибших опознаны два гражданина Индии. В числе спасенных - восемь граждан Турции и двое граждан Индии.

Два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.