Число погибших моряков в Черном море увеличилось до 14

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Число погибших моряков в результате пожара на двух судах в Черном море, по предварительным данным, выросло до 14 человек, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

"На сегодняшний день, по данным на 9:00 , есть информация о 14 погибших моряках, остальные моряки пока до больницы не добрались - находятся на спасательных судах... Мне сегодня с утра министр ЧС Шахов докладывал", - сказал Аксенов.

По его словам, шансов найти вышивших практически нет.

"Спасенных, наверное, больше не будет. Из-за температуры воды шансы невелики, к большому сожалению", - пояснил Аксенов.

Причины ЧП он комментировать не стал.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились 32 гражданина Турции и Индии. По данным спасательных служб на утро вторника, 10 человек погибли, 10 - пропали без вести, 12 человек были спасены.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.