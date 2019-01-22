Пожар на двух судах в Черном море. Обобщение

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В понедельник вечером в нейтральных водах Черного моря загорелись два судна под флагом Танзании, на борту которых находились граждане Турции и Индии, к полудню вторника удалось спасти 12 человек, официально подтверждена гибель 10 моряков, еще 10 считаются пропавшими без вести, однако шансов на их спасение практически не осталось.

Опасная перевалка топлива

Танкеры "Маэстро" и "Канди" везли сжиженный газ, заправившись им в Темрюке (Краснодарский край). Пожар, вероятнее всего, произошел во время перекачки сжиженного газа с борта на борт на якорной стоянке в нейтральных водах. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам". Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

В Росморречфлоте сообщили, что проходившие мимо корабли доложили, что на одном из двух танкеров, где, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой, и вскоре пожар перекинулся с одного судна на другое. При этом Росморречфлот не получал сигналов от капитанов загоревшихся судов - по предварительным данным, люди начали прыгать за борт.

Сжиженный газ - это природный газ, искусственно сжиженный путем охлаждения до минус 160 градусов для удобства хранения и транспортировки. В чистом состоянии СПГ не горит и не взрывается, а при нормальной температуре возвращается в газообразное состояние и быстро смешивается с воздухом. При испарении природный газ может воспламениться, если произойдет контакт с источником пламени, однако для воспламенения концентрация газа в воздухе должна составлять не меньше 4,4% и не больше 17%.

Тем не менее, накануне вечером в Новороссийском морском спасательно-координационном центре заявили, что на горящих в Черном море судах существует угроза взрыва, так как там находится сжиженный газ. Там отметили, что аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" выдвинулось к горящим судам для контроля и охлаждения.

Российские транспортные следователи возбудили уголовное дело и квалифицировали гибель людей в море как причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Источник в службах морского поиска и спасения сообщил, что моряки на танкерах в Черном море могли нарушить технику безопасности при передаче топлива.

Погибшие и пострадавшие

На борту танкеров находились 32 гражданина Турции и Индии. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из них 14 человек погибли. Однако Росморречфлот не подтверждает информацию об обнаружении еще четырех погибших моряков и утверждает, что из воды подняты тела десяти погибших. Кроме того, 12 человек спасены и 10 считаются пропавшими без вести. К утру вторника Росморречфлот заявил, что операция в Черном море переведена со спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет.

У нескольких пострадавших диагностированы ожоги из-за пожара, у других - переохлаждение, так как они выпрыгнули за борт. Предполагалось, что спасенных моряков еще ночью доставят в больницы Крыма, однако из-за шторма буксир не смог забрать пострадавших с судов, которые подняли их на борт. В числе спасенных - восемь граждан Турции и двое граждан Индии. Также удалось опознать двух погибших индийцев.

Крымские медики получают противоречивую и неполную информацию о состоянии пострадавших моряков, сообщил "Интерфаксу" директор крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. "Я с руководителем керченского порта на связи, команды (выезжать в порт и забирать пострадавших - ИФ) пока не было. Информация разнится, потому что они находятся на разных судах, и там, к сожалению, нет профессиональных медиков, которые могли бы оценить клинически их состояние", - собеседник агентства.