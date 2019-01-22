В Керчь направился буксир с моряками, спасенными с горящих в Черном море судов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спасательный буксир завершил работы по сбору спасенных с горящих судов в Черном море моряков и направляется в Керчь, сообщили агентству "Интерфакс" в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

"Буксир "Меркурий" собрал всех пострадавших", - сказала собеседник агентства.

По данным сайта спасательно-координационного центра (СКЦ) Росморречфлота, на борт "Меркурия" в 14:05 по московскому времени передано 12 спасенных моряков, а также тела 10 погибших. Ориентировочное время прибытия буксира в Керчь - 19:00 по московскому времени.

Пожар на борту терпящих бедствие иностранных судов в Черном море в районе Керченского пролива продолжается, потушить его не удается.

Два судна "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись накануне вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край).

Пожар, по предварительным данным, произошел во время перекачки топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

На горящих судах находились 32 гражданина Турции и Индии. Из числа погибших опознаны два гражданина Индии. В числе спасенных - восемь граждан Турции и двое граждан Индии.

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.