В МИД РФ смирились, что США денонсируют ДРСМД вне зависимости от мнения Москвы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что США намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вне зависимости от мнения России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по российской ракете 9М729.

"Вынуждены исходить из того, что американская сторона намерена денонсировать договор вне зависимости от мнения и действий России", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что реальная причина выхода США из ДРСМД "заключается в стремлении Вашингтона обеспечить себе полную свободу рук в выборе средств противодействия тем странам, которые обладают арсеналом ракет средней и меньшей дальности и которые отнесены США к геополитическим противникам и оппонентам".

Замминистра отметил, что Москва исходит из того, что на период приостановки США их участия в ДРСМД, данный договор остается обязательным для исполнения.

"В рамках устроенных американцами политических игр были анонсированы планы приостановить выполнение со 2 февраля своих обязательств по Договору, если Россия не устранит предмет своего так называемого нарушения. В свою очередь считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенные Вашингтоном соответствующее обоснование для приостановки действия Договора несостоятельно и ничтожно с правовой точки зрения", - заявил Рябков.

Ракета преткновения

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

Сергей Рябков констатировал, что требования уничтожить ракеты 9М729 в контексте Договора о ракетах средней и меньшей дальности абсолютно недопустимы.

"Делегация США прибыла на это мероприятия с единственной целью - по заранее написанным тезисам констатировать, что Россия отвергает выдвинутый ей ультиматум с требованием односторонних уступок с нашей стороны, предполагающих проверяемое уничтожение всех ракет 9М729 и их пусковых установок, вспомогательного оборудования", - сказал замминистра.

По его словам, "такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающие обе стороны развязки и абсолютно неприемлем для нас по своей сути и содержанию и Вашингтону об этом прекрасно известно".