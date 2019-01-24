Демонстрация ракеты 9М729 не разубедила США в нарушении Москвой ДРСМД

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Брифинг МИД РФ и Минобороны РФ по ракете 9М729 не разубедил США в том, что Россия нарушает ДРСМД, завили в посольстве США в Москве.

"Вчерашняя демонстрация Россией того, что они называют ракетой 9М729, не разубедила никого в том, что данная система является нарушением Договора о РСМД", - заявила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан.

Она отметила: "США и большинство наших союзников по НАТО отказались от посещения этого брифинга, в котором все мы увидели лишь очередную попытку скрыть нарушение и создать видимость транспарентности".

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