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США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения

Кроме того, в распространенном сообщении Мадуро называют бывшим президентом Венесуэлы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", - говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении Майка Помпео.

Дипломат также заявил, что не признает заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США.

"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно Соединенные Штаты не считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро есть законное право разрывать дипотношения", - сказал госсекретарь.

Одновременно Помпео предупредил, что Вашингтон готов "привлечь к ответственности всех, кто будет угрожать безопасности нашей дипмиссии и ее сотрудников".

Ранее Мадуро в ответ на признание президентом Дональдом Трампом Гуаидо заявил о своем решении разорвать дипотношения с США.

В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло на фоне массовых манифестаций противников Мадуро в Каракасе и других городах страны.

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Теги: США, Майк Помпео, Венесуэла

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