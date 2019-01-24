Что случилось этой ночью: четверг, 24 января

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Венесуэлу сотряс острый политический кризис. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и получил поддержку со стороны США и еще ряда стран. В РФ расценили высказывания Трампа как вмешательство во внутренние дела страны. Позже Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. В госдепартаменте заявили, что не признают заявление бывшего президента Мадуро и будут осуществлять контакты лишь с лидером оппозиции Гуаидо.

- Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде. 21-летний американец захватил заложников в банке Suntrust в городе Себринг и устроил стрельбу.

- Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн принял решение о переносе слушаний в Конгрессе из-за угроз от президента США. Семья Коэна попросила об этом после призывов Дональда Трампа и его представителя Роберта Джулиани начать расследование против тестя адвоката.

- Согласно исследованию "Левада-центра", большинству граждан РФ неинтересна политика. Лишь четверть граждан готовы участвовать в политической жизни страны более активно, как показали данные опроса.

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