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Эрдоган позвонил Мадуро, выразил поддержку и назвал братом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил о своей поддержке, сообщил представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын.

"Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой", - сказал Эрдоган по телефону", - написал в своем твиттере Калын.

В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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Теги: Николас Мадуро, Реджеп Эрдоган, Венесуэла, Турция

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